Die Ahnungslosigkeit von Erwachsenen im Netz als Gefahr für Kinder? Ein Vortrag klärt auf

Der technische Fortschritt schreitet unaufhaltsam voran. Immer wieder tauchen neue Soziale Netzwerke auf. Wenn Eltern da nicht am Ball bleiben, verlieren sie schnell den Überblick über das, was ihre Kinder im Internet machen. Die Schulleiterin, Autorin und Digitalexpertin Silke Müller will aufklären. Am Donnerstag, 16. Oktober, ist sie in Weißenhorn zu Gast.

Die Diskussion rund um Verbote und Einschränkungen in der Nutzung des Internets wird immer lauter. Aber ist das allein die Lösung? Was bedeutet die KI-Revolution für unser tägliches Leben in der Familie und am Arbeitsplatz, für Erziehung und den Umgang mit digitalen Medien und wie können wir Kinder und Jugendliche schützen und kompetent begleiten? Um diese Fragen soll es bei der Veranstaltung in der Fuggerhalle gehen.

Lokale Experten erzählen von Fällen aus der Region

Silke Müller hat den Spiegel-Bestseller „Wir verlieren unsere Kinder!: Gewalt, Missbrauch, Rassismus – Der verstörende Alltag im Klassen-Chat“ geschrieben und spricht in Weißenhorn zum Thema „ChatGPT, TikTok und Co – Die Ahnungslosigkeit von Erwachsenen als Gefahr für Kinder?“. Bei der anschließenden Expertenrunde wird es auch um erschreckende Vorfälle und Entwicklungen in unserer Region gehen. In der Runde sitzen neben Silke Müller Mark Schmid von der Polizei, eine Mutter, die als Schulbegleiterin an einer Schule in Weißenhorn arbeitet und Ronald Stolz, der seit vielen Jahren in der Suchtberatung tätig ist. Der Eintritt zu Vortrag und Podiumsdiskussion kostet acht Euro. (AZ)