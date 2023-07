Die Krise ist da: Peri baut in Weißenhorn über 200 Stellen ab

Peri, international tätiger Hersteller von Schalungssystemen mit Sitz in Weißenhorn, reagiert auf die abschwächende Baukonjunktur mit einem drastischen Schritt.

Schwerer Schlag für den in Wirtschaftsfragen erfolgsverwöhnten Landkreis Neu-Ulm: Die Geschäftsführung plant laut einer Mitteilung den Abbau von bis zu 210 Stellen im Werk Weißenhorn, sowohl in der Produktion wie auch in der Werksverwaltung.

Das Peri-Werk in Weißenhorn produziert Schalungssysteme und beliefert mit seinen Produkten weltweit 65 Peri-Tochtergesellschaften, die die Schalungen an Bauunternehmen verkaufen und vermieten.

Angesichts der sich abschwächenden Baukonjunktur verzeichnet das Werk Weißenhorn laut Mitteilung seit mehreren Monaten einen deutlichen Nachfragerückgang. Die weltweiten Bestände an Vermiet-Schalungen seien in den vergangenen Jahren stark aufgebaut worden, sodass auf absehbare Zeit auch kein deutlicher Nachfrageschub zu erwarten sei.

Peri streicht Stellen: Wie geht es mit dem Werk in Weißenhorn weiter?

Wörtlich heißt es in der Mitteilung: "Aufgrund dieser Entwicklungen muss das Werk strukturell an die reduzierten Mengen angepasst werden. Deshalb plant die Geschäftsführung des Werkes den Abbau von bis zu 210 Stellen im Werk Weißenhorn, sowohl in der Produktion wie auch in der Werksverwaltung. Von diesen Maßnahmen sind nicht betroffen die Vertriebsorganisation, die Konzernzentrale und das Werk in Günzburg."

Carsten Weiß, Geschäftsführer des Werks in Weißenhorn, wird so zitiert: „Alle Verantwortlichen sind sich bewusst, dass diese geplanten Maßnahmen ein erheblicher Einschnitt sind." Ziel sei es, den Produktionsstandort Weißenhorn langfristig zukunftsfähig zu machen und die geplanten Maßnahmen in Abstimmung mit dem Betriebsrat so sozialverträglich wie möglich durchzuführen.

Das Werk Weißenhorn werde auch in Zukunft im Produktionsnetzwerk von Peri eine wesentliche Rolle einnehmen. Peri habe in den vergangenen drei Jahren insgesamt einen zweistelligen Millionenbetrag in die Produktion in Weißenhorn investiert. Kernstück ist eine hochmoderne Anlage zur Oberflächenbeschichtung von Stahlbauteilen. Peri betont schriftlich, dass diese Investition – neben zusätzlichen Modernisierungsmaßnahmen – weiter wie geplant umgesetzt werde. Die Anlage soll im ersten Halbjahr 2024 in Betrieb gehen. Ziel der Investitionen und der geplanten Kürzungsmaßnahmen sei ein gut aufgestelltes, modernes, zukunftsfähiges Werk, das ein wichtiger Leistungsträger innerhalb der Peri-Gruppe sei.

Kürzungen bei Peri: Alexander Schwörer war im April noch guter Dinge

Noch Ende April hatte Alexander Schwörer, Sohn des Unternehmensgründers, auf dem Karrieretag von familiengeführten Unternehmen beeindruckende Zahlen präsentiert: Bei 1,8 Milliarden Euro lag der Umsatz im vergangenen Jahr beim Weltmarktführer im Bereich von Verschalungen. "Das mit Abstand beste Jahr der Firmengeschichte", wie es Schwörer ausdrückte. Die Zahl der Mitarbeitenden auf der ganzen Welt steht bei 9100. Kein Rekordwert, aber eine Ziffer nur minimal unter der Rekordmarke des Jahres 2018. Im Frühjahr war noch eher von Fachkräftemangel den Entlassungen die Rede: Peri müsse eine ganze Palette an Maßnahmen anwenden, um den Personalbedarf zu decken, hieß es noch Ende April. Auf Nachfrage heißt es, dass in gewissen Bereichen - IT etwa - es immer noch Personalengpässe gebe.

Der Grund für die Krise: Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes verteuerten sich Baumaterialien deutlich gegenüber dem Vorjahr. Infolge stiegen auch die Preise für den Neubau von Gebäuden, was wiederum viele Aufträge platzen ließ. Zwei Beispiele von vielen aus der Region: Der SSV Ulm legte seinen millionenschweren Jahnsportpark auf Eis. Und auch der Ulmer Investor Erwin Müller verschob aus Kostengründen ein Großprojekt.