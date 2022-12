Weißenhorn

17:45 Uhr

Diebe wüten in Kirche: Sohn der Mesnerin entdeckt Täter auf der Toilette

In der Stadtkirche Weißenhorn wurde Sekt am und rund um den Hochalter versprüht. Ein gestohlenes Kreuz soll am Sonntag neu geweiht werden.

Von Michael Kroha

So etwas hat Christine Golde noch nicht erlebt. Als "respektlos", "verrückt" und irgendwie auch "lustig", obwohl sie es gar nicht lustig findet, beschreibt die Mesnerin das, was ihr am Donnerstagabend in der Stadtkirche Mariä Himmelfahrt in Weißenhorn widerfahren ist. Eine jüngere Frau und ein jüngerer Mann trieben rund um den Altar ihr Unwesen - bis sie erwischt wurden. Einen entscheidenden Anteil daran, dass die zwischenzeitlich flüchtigen Täter von der Polizei binnen kürzester Zeit gefasst werden, hat Goldes 14 Jahre alter Sohn. "Wir hatten Glück in Unglück", sagt Stadtpfarrer Lothar Hartmann.

