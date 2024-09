Diese Schäden hat das Hochwasser im Stadttheater angerichtet

Das Wasser stand rund 30 Zentimeter hoch im Weißenhorner Stadttheater an jenem 1. Juni, als das Hochwasser kam. Und dies, obwohl alle Versuche gemacht worden seien, mit Sandsäcken das Schlimmste zu verhindern, erinnert Claus Eckert vom Bauamt in seiner Sitzungsvorlage für die jüngste Zusammenkunft des Stadtrats an die damaligen Ereignisse. Die Folgen: „Dadurch entstanden Schäden an Einbauschränken, Türzargen und Wänden.“

Das Trocknen der Wände im Stadttheater Weißenhorn wird rund 6000 Euro kosten

Doch wie sieht es aktuell aus? „Um die Trocknung der Wände zu beschleunigen, und weiteren Schäden vorzubeugen, hat der Bauhof Anfang September im Foyer und in der Garderobe den Putz entfernt“, schreibt er in seinem Sachstandsbericht. Heuer sollen Eckert zufolge die nötigsten entstandenen Schäden behoben werden. Das aktuelle Trocknen der Wände wird sich, so der Mitarbeiter des Bauamts, auf zirka 6000 Euro belaufen. Der Bauhof übernehme das Verputzen.

Da es sich um ein Baudenkmal handle, aber auch, um die weiteren Kosten abschätzen zu können, werde nun ein Restaurator eingeschaltet, mit dem ein Termin vereinbart werden soll, resümiert Claus Eckert. In diesem Zusammenhang solle dann auch die entsprechende Materialauswahl getroffen werden.