Diese Stars kommen zum Stadtpark Open Air in Weißenhorn

Es sind wieder einmal bekannte Namen, mit denen das Weißenhorner Kulturbüro das Publikum in den Stadtpark lockt. Der Vorverkauf läuft.

Mit Rapper Sido ist dem Weißenhorner Kulturbüro im vergangenen Jahr ein echter Coup gelungen. 5000 Besucher feierten das restlos ausverkaufte Konzert mit ihm im Stadtpark. In diesem Jahr werden dann diejenigen auf ihre Kosten kommen, die mit dem doch manchmal derben Gangster-Rap weniger anfangen konnten. Michael Schulte, die Spider Murphy Gang und Siggi Schwarz bieten diesen Sommer das Kontrastprogramm.

"The Voice"-Teilnehmer Michael Schulte kommt nach Weißenhorn

Das Weißenhorner Stadtpark Open Air findet heuer vom 16. bis 18. Juni statt. Den Anfang macht dabei Michael Schulte, bekannt für seine gefühlvollen Balladen und - auch wegen seiner roten Haare - gerne mal als deutscher Ed Sheeran bezeichnet. Schulte nahm 2012 an der Castingshow "The Voice of Germany" teil, bei der er Platz 3 belegte. Außerdem ist er der letzte deutsche Künstler, der beim Eurovision Song Contest einen nennenswerten Erfolg verbuchen konnte. Mit dem sehr persönlichen Song „You Let Me Walk Alone“, in dem er den frühen Tod seines Vaters verarbeitet hatte, schaffte er es weit vor den letzten Platz und verpasste als Vierter das Siegertreppchen nur knapp.

Schultes jüngster Hit stammt von Ende 2022. Zusammen mit Max Giesinger, der übrigens am 10. März in die Neu-Ulmer Ratiopharm Arena kommt, hat der den Song "More to this Life" aufgenommen. Die beiden Sänger kennen sich von ihrer Teilnahme bei The Voice und haben gemeinsam in WGs gewohnt. Ebenfalls aus dem Radio bekannt sind Songs wie "For a Second" oder "Here goes nothing". Michael Schulte kommt am Freitag, 16. Juni, in den Weißenhorner Stadtpark. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Für Partystimmung sorgt dann die Spider Murphy Gang. Seit rund vierzig Jahren touren die Schwabinger unbeirrt durch Deutschland. Hits wie "Skandal im Sperrbezirk", "Schickeria" oder "Pfüati Gott Elisabeth" begeistern Partygänger im Bierzelt oder beim Après-Ski bis heute. Dass die "Spiders" aber nicht in den 80ern stehen geblieben sind, wollen sie in Weißenhorn mit einem Unplugged-Konzert zeigen.

Frontmann Günter Sigl will aus dem Nähkästchen plaudern

Ihre Spurensuche beginne bei den Anfängen des 20. Jahrhunderts und harmoniere wunderbar mit manch eigenem Hit ihrer Bandgeschichte, verspricht der Veranstalter. Daher würden nicht nur die altbewährten Lieder der Schwabinger Band gespielt, sondern auch Elvis, Chuck Berry, Hank Williams, Canned Heat oder auch Rocco Granata. Das Publikum darf sich außerdem auf Geschichten und Anekdoten von Frontman Günter Sigl freuen. Die Spider Murphy Gang spielt am Sonntag, 18. Juni, ab 20 Uhr in Weißenhorn.

Milestones of Rock, also die Meilensteine der Rockgeschichte, verspricht der Heidenheimer Gitarrist Siggi Schwarz. Schwarz trat im Laufe seiner Karriere mit Rockgrößen wie Bryan Adams, Foreigner oder Toto auf und feiert heuer sein 50-jähriges Bühnenjubiläum - und das unter anderem in Weißenhorn. Er kommt am Samstag, 17. Juni, in den Stadtpark. Mit dabei sind Sänger Markus Engelstaedter, der als ausgezeichneter Freddie Mercury-Interpret gilt und die Frankfurter Sinfoniker. Das Ensemble ist bekannt für seine Crossover-Projekte und dafür, dass es seine Fühler immer wieder richtig Rock und Pop ausstreckt. Die Frankfurter Sinfoniker spielten unter anderem schon mit Udo Jürgens und David Garrett.

Das Weißenhorner Stadtpark-Konzert steht unter dem Motto "Rock meet Classic - Bohemian Rhapsody". Auf dem Programm stehen bekannte, eigens arrangierte Hits wie "Jump", "Stairway to Heaven", "Hotel California" oder "Final Countdown".

Der Weißenhorner Stadtrat segnete das Programm in seiner jüngsten Sitzung einstimmig ab.

Tickets: Karten für die Konzerte des Stadtpark Open Air gibt es im Weißenhorner Rathaus und online bei Reservix.