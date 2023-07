Weißenhorn

"Donnerschlag": Gewerkschaft kritisiert Peri für Managementfehler

Peri ist einer der größte Hersteller und Anbieter von Schalungs- und Gerüstsystemen. Für 210 Menschen am Firmensitz in Weißenhorn gibt es zu wenig Beschäftigung.

Plus Nach Ankündigung der Streichung von bis zu 210 Stellen bei Peri in Weißenhorn sieht die IG Metall zahlreiche offene Fragen – und befürchtet weitere schlechte Nachrichten.

Der Bevollmächtigte der IG Metall Günzburg/ Neu-Ulm, Günter Frey, sieht im Zusammenhang mit den geplanten Stellenstreichungen bei Peri am Standort Weißenhorn Fehler in der Führung des international tätiger Hersteller von Schalungssystemen. "Das Unternehmen wurde offenbar ein Stück weit überdehnt", sagt Frey. Er hält den Schritt für fragwürdig.

IG Metall zu Stellenabbau in Weißenhorn: "Peri ist zu groß"

Denn Peri begründe die Kürzungen strukturell, nicht konjunkturell. "Das bedeutet, Peri ist insgesamt zu groß." Zwar bezieht sich Peri auch auf eine abschwächende Baukonjunktur, wodurch das Werk in Weißenhorn seit mehreren Monaten einen deutlichen Nachfragerückgang verzeichne. Doch die Stellenstreichungen untermauert Peri anders: damit, dass das Werk in Weißenhorn "strukturell an die reduzierten Mengen angepasst" werden muss.

