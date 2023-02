Drei Künstler interpretieren das Altarbild neu

Es war ein ambitioniertes Projekt: Drei Künstler malten gemeinsam einen Flügelaltar, der für den Betrachter viele Entdeckungen bereithält. Dieser ist nun in Weißenhorn zu sehen.

Der Ort der Präsentation war unbeabsichtigt gut gewählt – und dies gleich in zweifacher Hinsicht. Künstler Norbert Riggenmann blendete trotz des Arbeitstitels alle religiösen Gedanken aus und konnte sich nicht vorstellen, dass das Werk tatsächlich in einem Gotteshaus zu sehen sein würde. Andererseits beinhaltet die Heilig-Geist-Kirche in Weißenhorn auch das älteste erhaltene Kruzifix im Landkreis Neu-Ulm. Die romanische Plastik hängt im Chorbogen und korrespondiert damit mit der vermutlich jüngsten Christusdarstellung im selben Umfeld. Altar – Fragen sind wichtiger als Antworten, so der Titel des ambitionierten Projekts der Künstler Ursula Mayländer-Welte, Bernd Schwander und Norbert Riggenmann. Und Fragen dürfte es so viele geben wie Interpretationen.

Der erste Eindruck, noch durch das geöffnete Kirchenportal, wirkt bombastisch ob seiner Farbig- und Lebendigkeit. Der Leiter des Heimatmuseums, Matthias Kunze, betitelte das breitformatige Gemälde als „Wimmelbild“, was absolut im positiven Sinn zu verstehen ist. Ein Kunstwerk, das zum Verweilen einlädt, das aus den unterschiedlichsten Perspektiven bestaunt werden will und das je nach Stimmung das ein oder andere Detail in den Fokus treten lässt. An der Menge der dargestellten Figuren erinnert das Altarbild an jene von Hieronymus Bosch oder Hans Memling, die an der Wende der Gotik zur Renaissance geschaffen wurden.

Wie soll man Jesus Christus darstellen?

Mayländer-Welte berichtete bei der Eröffnung am vergangenen Freitag von ihren Gedanken zur Wahrnehmung des Gekreuzigten, gerade in außerchristlicher Umgebung. Ist die entsprechende Ikonografie eventuell auch verantwortlich für das nachlassende Interesse an der Religion? Diese Frage erörterte die Künstlerin anfangs mit ihrem Malerkollegen Bernd Schwander, der vergangenes Jahr verstarb. Dass als Darstellungstyp der mittelalterliche Flügelaltar gewählt wurde, rief bei Riggenmann, den die beiden mit ins Boot geholt hatten, zunächst starke Skepsis hervor. Das Projekt würde Monate oder gar Jahre in Anspruch nehmen. Doch aus den anfänglichen Zweifeln wurde Zuversicht, die wiederum von einer regelrechten Euphorie abgelöst wurde. Drei Jahre arbeiteten sie schließlich an ihrem Altar, 2020 wurde er fertiggestellt. Was entstand, war eine im sakralen Raum ungewöhnliche Bildsprache.

Thematisch ist das vier Meter breite Bild gegliedert in die biblischen Szenarien Paradies, Auferstehung und Inferno. Gemeinsam sind ihnen die leuchtenden Farben und die innewohnende Dynamik, links ein Schlangengarten und – ebenso ikonografisch korrekt - rechts der Höllenschlund mit einer Ansammlung gieriger Piranhas. Mittig der Erlöser, einem Boot entsteigend, das einem Fisch nachempfunden ist und so selbst auf Jesus Christus anspielt.

Ausstellung in Weißenhorn dauert bis Ostern

Ganz anders hingegen die Flügelaußenseiten des Altars: Die hellen, schrillen Töne weichen gedämpften Farben. Leid, Tod und Trauer werden spürbar in der klassischen Pietà-Darstellung: Der tote Sohn liegt auf dem Schoß der Mutter, umgeben von Engeln, Fabelwesen, Maria Magdalena in einer Memento-mori-Pose und einem Kind, das traurig sein zerbrochenes Spielzeug betrachtet. Allesamt Szenen der Vergänglichkeit und dennoch in ihrer Komposition ebenso wie die Innenseiten des Altars von erschütternder Faszination.

Unterstützt wurde das gesamte Projekt vom Heimat- und Museumsverein Weißenhorn, dessen Vorsitzender Ulrich Hoffmann bei der Eröffnung, gemäß dem Ausstellungsuntertitel "Fragen sind wichtiger als Antworten", auf die Bedeutung von Fragen hinwies. Heute sicherlich mehr denn je. Das Altarbild verbleibt zumindest bis Ostern in der Heilig-Geist-Kirche und kann an den Wochenenden besichtigt werden. Dann dürften auch die beteiligten Künstler anwesend sein. Über die weitere Zukunft des Altars ist noch nichts entschieden, möglich ist eine Wanderausstellung. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass dieses großartige Gesamtkunstwerk eines Tages einen würdigen Platz in der Fuggerstadt finden werde, wenn auch nicht unbedingt in einer Kirche.

Termin: Am Dienstag, den 28. Februar, 10 Uhr, veranstaltet der Weißenhorner Museumsverein einen spirituellen Frühschoppen bei Tee und Theologie in der Ausstellung ALTAR in der Heilig-Geist-Kirche.