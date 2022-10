Ein großes Chorkonzert mit einem bewegenden Finale in Weißenhorn

Zweimal musste die Chornacht "Weißenhorn Vocals" ausfallen, dafür gab es jetzt einen Auftritt mit vielen wunderbaren Momenten und am Ende einen ganz besonderen Höhepunkt.

Ein Abend mit insgesamt wunderbaren Darbietungen bei den „Weißenhorn Vocals“ in der Fuggerhalle fand nach bald drei Stunden vor 300 Besuchern seinen Höhepunkt, als alle Chöre, die sich zuvor in der Veranstaltung präsentiert hatten, gemeinsam auf die Bühne kamen und Udo Lindenbergs „Wir ziehen in den Frieden“ sangen. Dieses Friedenslied, mit dem eine Brücke in die Ukraine geschlagen werden sollte, die vom russischen Angriffskrieg bedrängt wird, berührte das Publikum sehr und wurde mit mächtig viel Applaus bedacht.

Der besonders stimmungsvolle Auftritt des Liederkranz-Männerchores

Den gab es aber auch schon vorher reichlich bei dieser Chornacht, die zwei Jahre hintereinander wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war. 2021 wurde nicht einmal das 185-jährige Bestehen des Weißenhorner Männergesangvereins Liederkranz 1836 gefeiert. Dafür gab es nun ein kleines Jubiläum, wie der Vorsitzende Paul Silberbauer den Zuhörern mitteilte: „Es ist das zehnte Liederkranz-Konzert in Folge.“ Und es war ein besonderer Auftritt.

Zum einen, weil der Liederkranz-Männerchor unter der Leitung von Mary Sukale seine stimmliche Qualität bei Oldies wie „Heute hier, morgen dort“ oder „Schuld war nur der Bossanova“ eindrucksvoll bewies und den spanischen Teil ihres auf Deutsch gesungenen Auftritts mit einem herzhaften „Olé!“ beendete, zum anderen, weil der erst im Frühjahr gegründete und von Katrin Sälzle geleitete Familienchor des Liederkranzes, dem noch ein paar Jugendliche fehlen, Rio Reisers „König von Deutschland“ zwar noch etwas zaghaft, aber stimmungsvoll interpretierte. Begleitet wurde er von Saxofonist Thomas Sälzle. Das A-cappella-Quintett „Picobellos“ versprühte viel Humor und mit dem Russischen Chor Esslingen trat ein besonderes Ensemble auf.

Der Russische Chor verurteilt den Krieg gegen die Ukraine

Dieser Chor setzt sich aus Sängerinnen und Sängern zusammen, die aus Russland, der Ukraine, Belarus, Deutschland und anderen Nationen stammen. Sie vereint die gemeinsame Verurteilung des Krieges in der Ukraine. Ihre Botschaft lautet: „Wir stehen zusammen.“ Paul Silberbauer erzählte, dass er seit 2019 Kontakt zu dem Chor habe. „Damals war unsere Welt noch in Ordnung“, sagte er mit wehmütigem Blick zurück. Der Russische Chor, der seit 30 Jahren existiert, präsentierte sich als wunderbar harmonisches Ensemble. Freilich waren seine sakralen Gesänge ebenso wie die ukrainischen Volkslieder oder die Weisen, in denen russische Landschaften besungen werden wie das Lied, in der ein Kutscher in der Steppe den Tod findet, nicht von Frohsinn, sondern von Melancholie und Schwermut geprägt. Aber die Besucher entwickelten offensichtlich, obwohl sicher kaum jemand ein Wort verstand, ein Gefühl für die Lasten der Menschen, über die in den Liedern berichtet wird.

Der picobello-Auftritt der Picobellos

Vorwiegend spaßig ging es beim Auftritt der aus dem Unterallgäu stammenden „Picobellos“ zu. Mit Blick auf den Krieg, der nicht weit weg sei, und auf die Menschen, die „alles schlecht sehen“, bot das A-cappella-Quintett aber auch etwas aktuell abgewandelt „Kein schöner Land“. Ganz launig präsentiert wurde „Das ist die Liebe der Matrosen“, das witzige „Ich sah Deine Zähne“, „Paris“, in dem es um einen Mann geht, der in der französischen Hauptstadt ein einziges Desaster erlebt, „Rasier dich“ nach der Melodie von „Something stupid“ und als Zugabe „Bratislava“, ein Song über einen Bratislava-Lover.

Zum Höhepunkt des Abends wurde schließlich das gemeinsame Singen der Chöre. Als Friedensschlusslied hatten sich die Mitglieder „Wir ziehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg ausgesucht, mit dem sie ihre Verbundenheit mit dem ukrainischen Volk demonstrieren wollten. Ein bewegendes Ende des langen Konzertabends, dem einfach keine Zugabe mehr folgen durfte und die vom Publikum auch nicht erbeten wurde.