"Wahnsinniges Gefühl": Weißenhornerin gehört zur Ballonfahrt-Weltelite

Susanna Obieglo aus Weißenhorn nahm an der Weltmeisterschaft der Frauen im Heißluftballonfahren teil.

Plus Für Susanna Obieglo ist das Ballonfahren mehr als ein Hobby. Die 25-Jährige nimmt an internationalen Wettkämpfen teil, sogar bei der Weltmeisterschaft in Australien.

Wenn Susanna Obieglo über das Ballonfahren spricht, erzählt sie eine Liebesgeschichte. Vor fünf Jahren hat es gefunkt, seitdem verbringt sie so viel Zeit wie möglich in der Luft. Weil ihr die Postkartenidylle hoch oben nicht reicht, nimmt sie mittlerweile auch an Wettkämpfen teil. Im September reiste die 25-Jährige aus Weißenhorn nach Polen und Australien, um sich mit den besten Pilotinnen der Welt zu messen, und schlug sich dabei mehr als beachtlich. Geht es nach ihr, war dies nur der Anfang.

Angefangen hat alles in einem Jugendlager

Abgehoben ist Susanna Obieglo zum ersten Mal in einem der Heißluftballon-Jugendlager, zu dem sie ihr Großcousin mitgenommen hatte. Eine bunte Mischung an Menschen jeden Alters und jeder sozialen Schicht habe sie dort angetroffen und die Gemeinschaft zu schätzen gelernt. "Ich fand es so schön, diesen Zusammenhalt zu sehen, und bin dann auf immer mehr Veranstaltungen gewesen", erzählt die 25-Jährige. Irgendwann ließ sie ein junger belgischer Pilot für eine Weile an den Brenner, ab da war es um sie geschehen. 2018 machte sie ihren Pilotenschein.

