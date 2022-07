Weißenhorn

18:00 Uhr

Einbruch in Mittelschule: Das sagt der Schulleiter zum Großeinsatz der Polizei

An der Mittelschule in Weißenhorn kam es zu einer Einbruchsserie. Nun konnte ein erst 16 Jahre alter Verdächtiger gefasst werden.

Lokal An der Mittelschule in Weißenhorn herrscht Erleichterung. Schulleiter Schmid erklärt, wie es dazu kommen konnte, dass auch Abschlussprüfungen gestohlen wurden.

Von Michael Kroha

Es war ein spannender Donnerstag an der Mittelschule in Weißenhorn. Nach einem erneuten Einbruch wurde bei einem spektakulären Polizeieinsatz im Morgengrauen ein 16 Jahre alter Verdächtiger "in flagranti" erwischt und aufgegriffen. Dass nun ein mutmaßlicher Täter der Einbruchserie dingfest gemacht werden konnte, nennt Schulleiter Georg Schmid eine "große Erleichterung". Doch noch sind viele Fragen offen.

