Endlich Stadtpark Open Air: Ein Abend zwischen Lachsalven und Lebensweisheiten

Gut einen Monat später als geplant, aber trotzdem vor ausverkauftem Park trat die bayerische Kabarettistin und Liedermacherin Martina Schwarzmann in Weißenhorn auf. Nachdem sich das Hochwasser aus der vollständig gefluteten Grünanlage zurückgezogen hatte, konnte zumindest eine Veranstaltung des Stadtpark Open Airs am ursprünglich angedachten Ort stattfinden. Ganz trocken blieb das Publikum zwar auch an diesem Nachholtermin nicht - bei Schwarzmanns pointiertem Humor störte das aber niemanden.

Franziska Wolfinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martina Schwarzmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weißenhorn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis