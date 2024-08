Erfolgreicher Abiturjahrgang des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums Weißenhorn wird verabschiedet

In der festlich dekorierten Fuggerhalle in Weißenhorn wurden die Abiturzeugnisse an die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen überreicht. Im Rahmen der feierlichen Verabschiedung gratulierte Schulleiter Gerald Lahmer dem diesjährigen Abiturjahrgang zu einem sehr erfreulichen Gesamtschnitt von 2,11. Insgesamt 68 Abiturientinnen und Abiturienten nahmen unter dem Applaus ihrer Angehörigen, ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer und der Mitglieder des Elternbeirats ihr Reifezeugnis entgegen. 30 von ihnen konnten sich über eine Eins vor dem Komma freuen. Franziska Müller, Nicolina Liedl, Nimah Czechowsky, Dominic Martin, Anna Zinke, Jan Grüninger, Luisa Butzmann erzielten die Bestnote 1,0. Die Abiturientinnen und Abiturienten des aktuellen Jahrgangs sind: Eren Agirbas, Niklas Appenrodt, Ayah Armana, Nick Backeler, Marvin Beck, Christiana Bordeanu, Luisa Butzmann, Nimah Czechowsky, Theresa Delp, Sam Eurich, Jakob Frick, Christian Friedrich, Niklas Gatscher, Jan Grüninger, Paul Gutter, Nico Hackel, Timo Hampp, Johann Häußler, Jonas Henger, Florian Himmighöfer, Felix Hofbauer, Marc-Oliver Hofer, David Höld, Aurel Inhofer, Alexandra Jäger, Jette Jänchen, Marc Jeske, Mortiz Kast, Vincent Kling, Maloy Kroll, Nicolina Liedl, Mikel Mardaras Peters, Celina Marek, Dominic Martin, Silas Mayer, Sophia Mertens, Amelie Mück, Franziska Müller, Kilian Nusser, Felix Obst, Robert Oßwald, David Ott, Romina Pittner, Susanna Raab, Amelie Rattinger, Rachel Reh, Benedikt Ried, Milena Riedele, Franziska Rupp, Romana Sauter, Felix Schall, Dana Schikotanz, Felix Schmied, Franziska Schwab, Tim Schweizer, Magdalena Sohler, Moritz Spreng, Nick Stolz, Hannes Strobel, Lukas Treu, David Walk, Paul Wehberg Genannt Schulte, Fabio Wiesener, Maximilian Wünsch, Zeynep Yonat, Sara Zach, Jan Zeller, Anna Zinke.

Abiturjahrgang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weißenhorn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Abitur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis