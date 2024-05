Eröffnungskonzert Weißenhorn Klassik: Alles, nur nicht gewöhnlich

Plus Das 10. Weißenhorn-Klassik-Festival begann furios mit einer Serie ungewöhnlicher Kammerkonzerte. Ein furioses, seltenes Erlebnis, das im Juli weitergehen soll.

Seit zehn Jahren gibt es das Festival „ Weißenhorn Klassik“, ein Festival mit einem ungeheuren Luxus – hier zählen Atmosphäre und Wärme, nicht die Anzahl der verkauften Sitzplätze.

Im Jubiläumsjahr haben sich die Macher – Sängerin Esther Kretzinger und Violinist Georges-Emmanuel Schneider – etwas Besonderes einfallen lassen: ein zweistufiges Festival. Die erste Phase, ein Kammermusikfestival, ging am vergangenen Wochenende mit viel Applaus und zahlreichen eindrücklichen Erfahrungen über die Bühne.