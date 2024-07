Erst Hochwasser, jetzt Hochsommer: Wie läuft der Betrieb im Freibad Weißenhorn?

Sonne satt im Landkreis Neu-Ulm: Die Schlange vor dem Freibad in Weißenhorn wird am Mittwoch gegen Nachmittag immer länger. Der Andrang ist groß. Und trotzdem sagt Kiosk-Betreiber Andreas Zabel: „Jetzt wird es wieder etwas ruhiger.“ Denn, er hat in diesem Sommer schon ganz andere Zeiten erlebt. Gemeint ist damit das Hochwasser Anfang Juni, das nicht nur seinen Imbiss stark in Mitleidenschaft gezogen hat. Das gesamte Bad stand unter Wasser. Dass jetzt die Sonne lacht, stimmt daher nicht nur ihn optimistisch.

