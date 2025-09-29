Icon Menü
Brandeinsatz in Weißenhorn: Einfamilienhaus wird schwer beschädigt - Ursache unklar

Weißenhorn

Einfamilienhaus in Weißenhorn gerät in Brand

In der Nacht auf Sonntag haben in Weißenhorn Teile eines Einfamilienhauses gebrannt. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, der Schaden ist hoch.
    Die Feuerwehren aus Weißenhorn und Buch waren in der Nacht zum Sonntag im Einsatz, um einen Brand in einem Einfamilienhaus in Weißenhorn zu löschen. Foto: Herbert Hertramph

    In einem Einfamilienhaus am Weißenhorner Ortsrand ist in der Nacht zum Sonntag ein Brand ausgebrochen. Das Feuer zerstörte Teile des Gebäudes, die Polizei schätzte den Schaden am Sonntag im sechsstelligen Bereich.

    Nach Informationen der Polizei hatte die 40-jährige Bewohnerin des Hauses den Brand selbst bemerkt, sich mit den weiteren Familienmitgliedern nach draußen in Sicherheit gebracht und den Notruf verständigt. So wurde zumindest keiner der Hausbewohner verletzt. Das Feuer sei im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen.

    Feuerwehr konnte Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindern

    Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, standen bereits Teile des Einfamilienhauses im Vollbrand, meldet die Polizei. Doch durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte, habe zumindest ein Übergreifen auf die übrigen Gebäudeteile verhindert werden können. Dennoch entstand ein hoher Sachschaden im sechsstelligen Bereich, den die Polizei aktuell noch nicht näher beziffern konnte.

    Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Weißenhorn und Buch sowie der Rettungsdienst und mehrere Polizeistreifen. Die ersten Ermittlungen wurden vom Kriminaldauerdienstes Memmingen übernommen. Informationen zu einer möglichen Brandursache konnte die Polizei am Tag nach dem Feuer ebenfalls noch nicht nennen. Die weiterführenden Ermittlungen werden nun durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen. Die Feuerwehr Buch schrieb in ihrem Einsatzbericht, dass das Feuer in der Sauna im Haus ausgebrochen sei. (AZ)

