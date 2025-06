Feuerwehreinsatz bei Peri wegen Rauchentwicklung in Absauganlage

Zu einem Feuerwehreinsatz ist am Donnerstagmorgen auf dem Werksgelände der Firma Peri in der Rudolf-Diesel-Straße in Weißenhorn gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war es gegen etwa 7 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Absauganlage gekommen. Die Ursache hierfür war wohl ein technischer Defekt, der zu einem Funkenflug führte. Zu Verletzten ist der Polizei nichts bekannt. Der Schaden wird auf eine Summe im unteren vierstelligen Bereich geschätzt. Die Feuerwehr habe die Sache „ziemlich schnell“ ablöschen können, heißt es. (krom)

