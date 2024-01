Weißenhorn

16:24 Uhr

Feuerwehreinsatz in Weißenhorn: Mann schwebt nach Brand in Lebensgefahr

In Weißenhorn kam es am Mittwochmittag zu einem Feuerwehreinsatz. In einer Wohnung brannte Gemeldet wurde eine starke Rauchentwicklung, ein aus einem Haus im Spitalweg.

Im Spitalweg in Weißenhorn ist es Mittwochmittag gegen 12.50 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In einer Erstinformation der Polizei war von einer starken Rauchentwicklung aus einem Haus im Spitalweg die Rede. Wie Polizeisprecher später auf Nachfrage mitteilte, war es zu einem Brand gekommen, die Lage aber sei noch etwas unübersichtlich. Später geben die Ermittler per Pressemitteilung bekannt, dass nach aktuellen Erkenntnissen es in einer Wohnung, in der offiziell eine Person gemeldet ist, zu einem Brand kam. Hierbei sei ein Mann schwerst verletzt wurden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik. Die weiteren Umstände über die Brandursache seien aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die hat inzwischen das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen. (AZ) Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.

Themen folgen