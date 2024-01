Feuerwehreinsatz in Weißenhorn: Starke Rauchentwicklung aus einem Haus

In Weißenhorn läuft aktuell ein Feuerwehreinsatz. Gemeldet wurde eine starke Rauchentwicklung aus einem Haus im Spitalweg.

Im Spitalweg in Weißenhorn läuft zur Stunde ein Feuerwehreinsatz. In einer Erstinformation der Polizei ist von einer starken Rauchentwicklung aus einem Haus im Spitalweg die Rede. Ob es zu einem Brand kam, sei aktuell noch unklar, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Gemeldet wurde das Ereignis demnach am heutigen Mittwoch um 12.50 Uhr. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.