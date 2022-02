Firmen warten auf Geld: Ärger über die Zahlungsmoral der Stadt Weißenhorn

Plus Das Unkraut in der Stadt wird nicht mit Gift bekämpft, sondern mit Handarbeit. Das jedoch kostet Geld. Ärger gab es weniger um die Summen, als um die Zahlungsweise.

Pflanzenschutzmittel sind praktische Helfer für Gärtner, schaden aber auch der Umwelt. Deshalb hat sich die Stadt Weißenhorn vor rund einem Jahr dazu entschlossen, auf Pestizide zu verzichten. Seitdem zupfen Arbeiter die ungewollten Pflänzchen in mühevoller Kleinarbeit von Hand aus. Doch das sorgte nun für Unmut – allerdings nicht wegen der aufwendigen Handarbeit.