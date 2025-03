Forstbetrieb Weißenhorn sammelt 900 Euro für Kartei der Not

Der Forstbetrieb Weißenhorn veranstaltet jedes Jahr eine Sammelaktion zugunsten der Kartei der Not. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung bekam heuer 900 Euro gespendet. Martin Eggert, Leiter des Weißenhorner Forstbetriebs (links), übergab die gut gefüllten Sammeldosen an Ronald Hinzpeter, Redaktionsleiter der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung. Der bedankte sich dafür, dass der Forstbetrieb seit vielen Jahren die Kartei der Not mit Spenden unterstützt. (AZ)

