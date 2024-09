Freibad-Saison wird nicht verlängert: Letzter Badetag ist am 15. September

Die Saison im Weißenhorner Freibad wird nicht verlängert. Das Bad wird letztmals am Sonntag, 15. September, geöffnet haben. „Aufgrund der immer niedriger werdenden Tagestemperaturen neigt sich die Freibadsaison wie üblich so langsam dem Ende zu“, heißt in einer Mitteilung der Stadt am Dienstag. Badegäste, die ein Garderobekästchen gemietet haben, werden gebeten, dieses zu räumen und den Schlüssel beim Bademeister oder dem Kassenpersonal abzugeben.

Andreas Palige, der stellvertretende Kämmerer und Werksleiter Wasserwerk in Weißenhorn, hatte vergangene Woche berichtet, dass über eine Verlängerung der Saison in diesem Jahr nachgedacht werde. Indirekt hänge das auch mit der Kleinschwimmhalle zusammen, die über den kommenden Winter geschlossen bleiben wird: Das betreuende Personal um Bademeister Malte Hörger sei dasselbe. Am meisten aber hänge es von der Wettervorhersage ab. Die scheint nicht sommerlich genug zu sein, um die Freibad-Saison zu verlängern. (AZ/krom)