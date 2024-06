Weißenhorn

vor 17 Min.

Fünf Diebstähle in Weißenhorner Fitnessstudio: Polizei ermittelt

Während andere fleißig am Trainieren waren, hat sich jemand insgesamt fünfmal an Taschen in der Umkleidekabine eines Weißenhorner Fitnessstudios bedient und Waren gestohlen.

Eine 19-Jährige wird in Weißenhorn ertappt, wie sie sich an einer fremden Tasche in der Umkleidekabine bedient. Womöglich war das nicht der einzige Fall.

Nach einer Diebstahlserie in einem Weißenhorner Fitnessstudio ist die Polizei zu einem Fazit gekommen: Nachdem eine 19-Jährige auf frischer Tat ertappt wurde, geht die Polizei davon aus, dass sie auch hinter den anderen Diebstählen steckt. Wie die Beamten mitteilten, war eine Besucherin am Donnerstagabend in der Umkleidekabine jenes Fitnessstudios und sah, wie sich die 19-Jährige an einer fremden Tasche zu schaffen machte. Nach mehreren Diebstählen in Weißenhorner Fitnessstudio: Verdacht auf 19-Jährige Im Laufe der vergangenen zwei Monate sei es dort zu insgesamt fünf Diebstählen gekommen. Da nun die 19-Jährige bei einem versuchten Diebstahl erwischt wurde und dies zu den bereits bekannten Tatzeiten und Tatumständen passe, leiteten die Weißenhorner Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Diebstähle gegen die 19-Jährige ein. Der "gesamte Beuteschaden" belaufe sich auf rund 250 Euro. (AZ)

Themen folgen