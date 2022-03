Weißenhorn

vor 33 Min.

Überteuerte Mieten: Braucht Weißenhorn einen Mietspiegel?

Die Wohnkosten steigen auch in Weißenhorn. Die SPD will sich mit einem qualifizierten Mietspiegel einen Überblick verschaffen.

Plus Wohnen ist teuer. Wie teuer genau, das soll ein Mietspiegel zeigen, fordert die Weißenhorner SPD. Der Bürgermeister ist von dem Vorschlag aber weniger begeistert.

Von Andreas Brücken

Wohnraum ist rar und teuer - auch in Weißenhorn. Deshalb steuert die Stadt mit sozialem Wohnbau gegen überteuerte Mietpreise. So sieht es auch die SPD-Fraktion der Fuggerstadt: "Der Wohnungsmarkt sei seit mehreren Jahren gekennzeichnet durch eine hohe Nachfrage und dem geringen Angebot an Mietwohnungen, was sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern wird", erklärten die Genossen jüngst vor dem Stadtrat. Sie wollen, dass nun auch für Weißenhorn ein qualifizierter Mietspiegel erstellt wird.

