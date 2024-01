Weißenhorn

vor 40 Min.

Graf Bachingers Erbe: Sohn plant Abschiedsflohmarkt für Weißenhorner Ikone

Plus Mit Robert Bachinger starb vor genau einem Jahr ein Weißenhorner Original. Sein Sohn spricht erstmals über die Beziehung zum Vater und dessen Hinterlassenschaften.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Er war eine Ikone, ein Original, ein stadtbekannter Aussteiger: Robert "Robby" Bachinger hauste in Weißenhorn auf einer Wiese, die ihm nicht gehörte, wo sich aber noch heute allerhand Gerümpel stapelt. Das wallende, schlohweiße Haar und der Rauschebart waren sein Markenzeichen, der Traktor mit Anhänger ebenfalls. Er lebte sein ganz eigenes Leben. Vor genau einem Jahr, am 8. Januar, starb er im Alter von 67 Jahren in seinem Wohnwagen. Sein Tod löste große Anteilnahme aus. Doch so bekannt der Graf, wie er genannt wurde, in und über die Grenzen der Fuggerstadt hinaus war, so unbekannt war sein leiblicher Sohn. Zum Jahrestag des Todes spricht Meik Krause nun erstmals über seinen Vater, die Beziehung zu ihm und die nicht so einfachen Aufräumarbeiten.

Meik Krause ist der Sohn des vor einem Jahr verstorbenen Grafen Robert Bachinger. Mit den Hinterlassenschaften seines Vaters plant er einen "Abschiedsflohmarkt". Foto: Alexander Kaya

Für Bachinger selbst war es "Kunst", für die meisten aber dürfte es nur Schrott oder gar Müll gewesen sein, was sich über die Jahrzehnte auf dem Gelände in der Nähe des Weißenhorner Freibades anhäufte. Der Graf war ein fleißiger Sammler. Mancher würde wohl eher von einem Messie sprechen. Er schrieb Gedichte und trank im V-Markt genüsslich eine Tasse Kaffee, lebte ansonsten eher zurückgezogen mit Katze Cadillac und Wildschwein Trüffel zusammen. Materielles war ihm nicht wichtig. Einen Beruf hatte die Frohnatur nie erlernt, er stammte aus einer Schaustellerfamilie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen