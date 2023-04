Graues Einerlei wird kunterbunt: Musicalpremiere in Weißenhorn

Plus Mit dem Familienmusical "Tamiko und das Land, das seine Farben verlor …" hat Kathrin Sälzle ein ambitioniertes Projekt auf die Beine gestellt. Nun feierte es Premiere.

Wenn du ganz fest von etwas überzeugt bist, lass dich nicht beirren. Bleibe dir selbst treu, auch wenn die anderen über dich lachen. Lebe deine Träume, denn vielleicht beschreiben sie ja die Wirklichkeit. Diese mutmachende Botschaft ertönte musikalisch verpackt und aufwendig choreografiert am Sonntag in der Weißenhorner Stadthalle bei der Erstaufführung des Familienmusicals "Tamiko und das Land, das seine Farben verlor …“" Herz und Motor des einzigartigen Projekts ist die Weißenhornerin Kathrin Sälzle, die nicht nur Ideengeberin war, sondern auch die Lieder komponierte und die Texte hierzu verfasste.

Eingebettet in eine Rahmenhandlung um einen, in der Schule gemobbten Jungen (Felix Sälzle), der von seiner Mutter (Mary Sukale) getröstet wird, vollzieht sich auf der Bühne eine Entwicklung der besonderen Art. Man möchte sagen, eine Gesellschaft der Mitläufer agiert, diskutiert, ja, feiert sogar vor dem Hintergrund eines trostlosen grauen Einerleis.