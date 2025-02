Was beim „Faschingstreiben der Superlative“ in Weißenhorn geboten ist

In wenigen Tagen werden wieder Astronauten, Piratinnen, Hippies und Vampire die Innenstadt von Weißenhorn fluten. Der Gumpige Donnerstag ist mittlerweile zu einer Institution im Landkreis Neu-Ulm geworden. Tausende Menschen kommen hier zusammen, um gemeinsam zu tanzen und zu feiern. Dabei steht die Sicherheit für die Veranstalter und die Stadt gerade in diesem Jahr an vorderster Stelle.

Kilian Voß