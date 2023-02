Weißenhorn

15:48 Uhr

Riesenparty nach Zwangspause: So war der Gumpige Donnerstag in Weißenhorn

Plus Tausende Kostümierte, ausgelassene Stimmung und viel Alkohol – der Weiberfasching ist ein Höhepunkt der Weißenhorner Fasnacht. Wie junge Gäste die Party erlebten.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

6000 Faschingsfreundinnen und -freunde haben nach Schätzung von Polizei und Veranstaltern am Gumpigen Donnerstag in der Weißenhorner Innenstadt gefeiert. Die Partygäste reisten aus der ganzen Region an, um ihre Kostüme vorzuführen, Freundinnen und Freunde zu treffen und in der Fuggerstadt die Nacht zum Tag zu machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen