Weißenhorn

vor 51 Min.

Hannes Ringlstetter lädt Kathi Wolf in seine Show ein

Die Weißenhorner Kabarettistin Kathi Wolf war bei "Ringlstetter" zu Gast. Am Donnerstag läuft die Sendung im Fernsehen.

Plus Die Weißenhorner Kabarettistin ist neben Heinz Rudolf Kunze bei "Ringlstetter" zu Gast. Dort spricht sie über Kabarett, Politik, Psychologie und über das Herzensthema Hunde.

Von Franziska Wolfinger

Eigentlich ist Kathi Wolf es längst gewohnt, dass Kameras auf sie gerichtet sind. Als Kabarettistin und Schauspielerin steht sie regelmäßig im Mittelpunkt. Doch bei den Aufzeichnungen zur BR-Show "Ringlstetter" war das Nervositätslevel dann doch wieder höher. Wolf ist in der aktuellen Sendung neben Sänger Heinz Rudolf Kunze zu Gast.

Ein bekannter und beliebter Teil der Show sind die handgezeichneten und von Co-Moderatorin Caro Matzko getexteten Biografien, mit denen die Gäste dem Publikum vorgestellt werden. Auf ihren Clip sei sie schon sehr gespannt gewesen, erzählt Wolf. Vor lauter Nervosität könne sie sich inzwischen zwar nicht mehr an den genauen Inhalt erinnern, aber sie fühlte sich gut dargestellt - und es komme sehr viel Weißenhorn drin vor, so Wolf. Die Fuggerstadt dürfte Matzko ja ein Begriff gewesen sein, immerhin stammt auch sie aus der Region, ist in Reutti aufgewachsen.

