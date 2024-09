„Heißes Pflaster“: Gibt es in Weißenhorn viele Katzenhasser?

Gibt es in Weißenhorn Menschen, die Katzen hassen – und sie sogar vergiften? Mit diesem Verdacht beschäftigt sich Jana Rösch seit vergangener Woche. Genauer gesagt seit Donnerstag, denn an diesem Tag tauchte ihre Katze „Flauschi“ wieder bei Rösch Zuhause auf, wirkte, wie berichtet, jedoch „sehr benommen“. Die Katze sei seit Montag vermisst gewesen. Drei Tage später kehrte sie zurück, verhielt sich jedoch sehr „untypisch“, wie die 26-Jährige unserer Redaktion am Freitag erzählte: „Sehr schwankend, sehr ängstlich und komplett durch den Wind“, beschreibt sie die Flauschi, die sie im Laufe des Donnerstags unter dem Hochbeet fand. Laufen konnte die Katze zu diesem Zeitpunkt nicht mehr.

Annemarie Rencken