Hiller-Musikpreis fördert Talente aus der Region

Die Musikschule Weißenhorn vergibt am Samstag ihre Auszeichnung zum zweiten Mal.

Am Samstag, 19. November finden von 9.15 Uhr bis 15 Uhr in der Musikschule Weißenhorn die öffentlichen Wertungsvorspiele für den zum zweiten Mal vergebenen Wilfried Hiller-Musikpreis statt. Auch das Preisträgerkonzert am Sonntag ab 16 Uhr, das im Rahmen des Weißenhorner Klassik Festivals im Fuggerschloss präsentiert wird, ist öffentlich.

Musikwettbewerb in vier Altersgruppen

Vergeben wird der Preis vom Heimat- und Museumsverein Weißenhorn. "Wir wollten einen regionalen Musikpreis schaffen", erzählt Musiklehrerin Ute Sagawa. Gefördert werden sollen Talente aus der Region Weißenhorn/Pfaffenhofen. Der Wettbewerb ist in vier Altersgruppen ausgeschrieben und wird als Solo-Entscheid in den Sparten Klavier, Streichinstrumente, Holz- und Blechblasinstrumente und Gitarre durchgeführt. Der lokale Bezug und der Bezug zum 1941 in Weißenhorn geborenen Komponisten Wilfried Hiller sind wichtig: Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen müssen in Weißenhorn oder Pfaffenhofen leben oder dort die Schule oder Musikschule besuchen. Und sie müssen in ihrem Programm ein Stück von Hiller vortragen, entweder aus dessen "Buch der Sterne" oder aus "Kosmos".

Wilfried Hiller, der in München lebt, wird am Sonntag zum Preisträgerkonzert kommen. Für die beste Interpretation eines Klavierstückes des Komponisten ist ein Sonderpreis ausgelobt. Angemeldet für den Wettbewerb haben sich 13 Kinder und Jugendliche. "Wir hoffen für die Zukunft auf mehr", sagt Ute Sagawa. Doch sei es natürlich von Anfang an klar gewesen, dass ein solcher regionaler Wettbewerb nicht auf eine große Zahl von Talenten zurückgreifen kann.

