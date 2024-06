Hochwassergefahr: So lief die Evakuierung der Stiftungsklinik Weißenhorn

Plus 87 Patienten der Weißenhorner Klinik müssen kurzfristig verlegt werden. Darunter auch Patienten der Intensivstation. Wie der Einsatz vor Ort ablief.

Mit einem solchen Ausbildungstag hat der 20-jährige David Stefanic wohl nicht gerechnet. Es war sein letzter Tag in der Notaufnahme, bevor er die Station wechselt. Mittags kam er zum Spätdienst, und was dann folgte, war ein Ausnahmezustand. Das gesamte Krankenhaus sollte evakuiert werden.

Zusammen mit Dutzenden anderen Rettungskräften, Ärzten und Pflegekräften half er dabei, alle Patientinnen und Patienten der Weißenhorner Stiftungsklinik zu verlegen. Insgesamt befanden sich am Wochenende 109 Patientinnen und Patienten im Krankenhaus, 87 von ihnen mussten verlegt werden. Zuerst begannen sie mit den sieben Patienten der Intensivstation.