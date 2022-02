Weißenhorn

11:30 Uhr

Hornisten und Hornistinnen erobern das "Haus der Begegnung" in Weißenhorn

Der "Carnaval du Cor" feiert seinen Abschluss traditionell in der Ulmer Pauluskirche.

Plus Im Weißenhorner Haus der Begegnung tummelt sich bald der "Carnaval du cor", mit Star-Hornist Radek Baborák. Dem Leiter des Hauses geht da das Herz auf.

Von Veronika Lintner

Zum "Carnaval du Cor" treffen sich jedes Jahr Orchester-Profis, Musik-Studierende und Enthusiasten, die eines verbindet: ihre Leidenschaft für das Blechblasinstrument Waldhorn. Zur Tradition des Festivals, das Benjamin Comparot und Markus Meyr-Lischka organisieren, zählt das Konzert in der Ulmer Pauluskirche - diesmal am Rosenmontag, 28. Februar 2022, 19 Uhr. Und dafür probt die Gruppe zuvor gemeinsam, in intensiven Tagen. Der diesjährige Gastgeber des Treffens kann die Liebe zum Horn, zu diesem sensiblen Instrument, sehr gut nachempfinden.

