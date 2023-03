Hubschrauber über Industriegebiet Eschach: Das sagt die Polizei zum Einsatz

Im Netz wundert man sich über den Einsatz eines Polizeihubschraubers in Weißenhorn. Auf Nachfrage äußert sich die Polizei zu den Hintergründen.

"Wasch da loos", schreibt ein Nutzer in der Nacht auf vergangenen Samstag in einer Facebook-Gruppe und postet ein Foto von einem Tracker zur Flugverfolgung. Zu sehen ist dort, wie ein Polizeihubschrauber mehrere Kreise über dem Industriegebiet Eschach in Weißenhorn fliegt. Doch warum? In den Kommentaren wird gerätselt. Auf Nachfrage unserer Redaktion äußert sich die Polizei zu den Hintergründen.

Demnach handelte sich beim Hubschraubereinsatz um eine Fahndungsmaßnahme der Polizei nach einem versuchten Diebstahl. Am späten Freitagabend (24. März) sei kurz vor 23 Uhr gemeldet worden, dass von einem Firmengelände in der Daimlerstraße Gegenstände weggeschafft werden sollten. Daraufhin seien Einsatzkräfte ausgerückt, darunter auch ein Hubschrauber.

Hubschrauber in Weißenhorn im Einsatz: Laut Polizei wurde niemand gefasst

Gefasst wurde nach Polizeiangaben aber nicht niemand. Es sei jedoch auch zu keinem Beuteschaden gekommen. Sprich: Der Diebstahl war aus Sicht der mutmaßlichen Diebe nicht erfolgreich. Was versucht wurde zu stehlen, war am Montagmorgen von einem Polizeisprecher noch nicht zu erfahren. Für den Mittag aber soll es weitere Informationen zum Einsatz geben. (krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.