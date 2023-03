Hubschrauber über Industriegebiet Eschach: Das sagt die Polizei zum Einsatz

Im Netz wundert man sich über den Einsatz eines Polizeihubschraubers in Weißenhorn. Auf Nachfrage äußert sich die Polizei zu den Hintergründen.

"Wasch da loos", schreibt ein Nutzer in der Nacht auf vergangenen Samstag in einer Facebook-Gruppe und postet ein Foto von einem Tracker zur Flugverfolgung. Zu sehen ist dort, wie ein Polizeihubschrauber mehrere Kreise über dem Industriegebiet Eschach in Weißenhorn fliegt. Doch warum? In den Kommentaren wird gerätselt. Auf Nachfrage unserer Redaktion äußert sich die Polizei zu den Hintergründen.

Demnach handelte es sich beim Hubschraubereinsatz um eine Fahndungsmaßnahme der Polizei nach einem versuchten Diebstahl. Am späten Freitagabend (24. März) sei kurz vor 23 Uhr gemeldet worden, dass von einem Firmengelände in der Daimlerstraße Gegenstände weggeschafft werden sollten. Daraufhin seien Einsatzkräfte ausgerückt, darunter auch ein Hubschrauber.

Hubschrauber in Weißenhorn im Einsatz: Laut Polizei wurde niemand gefasst

Gefasst wurde nach Polizeiangaben aber niemand. Es sei jedoch auch zu keinem Beuteschaden gekommen. Sprich: Der Diebstahl war aus Sicht der mutmaßlichen Diebe nicht erfolgreich. Was versucht wurde zu stehlen, war zunächst von einem Polizeisprecher nicht zu erfahren. Am Mittag aber wurde eine Pressemitteilung mit weiteren Informationen zum Einsatz veröffentlicht.

Demnach habe die Polizei Weißenhorn die Mitteilung erhalten, wonach sich auf dem großflächigen Gelände eines Industriebetriebes eine oder mehrere Personen unberechtigt aufhalten würden. In jüngster Vergangenheit sei es an dieser Örtlichkeit bereits mehrfach zu Diebstählen von dort gelagerten Gasflaschen gekommen. Aufgrund dieser Vorerkenntnisse fuhren mehrere Streifen der Polizeiinspektion Weißenhorn und der umliegenden Dienststellen zum Einsatzort.

Polizeihubschrauber sucht mit Wärmebildkamera nach dem Täter in Weißenhorn

Eine Streife habe direkt nach dem Eintreffen einen Mann entdeckt, der auffällig gekleidet war und sein Gesicht verdeckte. Dieser Mann aber konnte auf dem weitläufigen Gelände unerkannt flüchten. Daher kam noch ein Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera zum Einsatz. Der Hubschrauber habe in enger Zusammenarbeit mit den Polizeikräften am Boden das Firmengelände sowie die umliegenden Wälder und Wiesen nach dem geflüchteten Täter abgesucht.

Zwar hätten Beamte mehrere Personen in Tatortnähe überprüft, die geflüchtete Person habe sich nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nicht darunter befunden. Der Täter hatte bereits mehrere Gasflaschen zum Abtransport bereitgelegt. Durch das Intervenieren der Polizei aber sei er bei seiner Tatausführung gestört worden. Die Ermittler wollen nun die am Tatort gesicherten Spuren auswerten. (AZ/krom)