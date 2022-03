Weißenhorn

In Weißenhorn kündigt sich eine Müllreform an

Plus Künftig soll der Landkreis und nicht mehr die Stadt für die Müllabfuhr verantwortlich sein. Für den Verbraucher könnte das sogar etwas günstiger werden.

Von Andreas Brücken

Im Landkreis bahnt sich in der Müllentsorgung eine Reform an: Unter der sperrigen Bezeichnung "Rückübertragung der abfallrechtlichen Aufgaben an den Landkreis Neu-Ulm" soll in Zukunft die Abfallentsorgung zeitgemäßer werden. Jüngst beschäftigten sich auch die Mitglieder des Weißenhorner Stadtrates mit diesem Thema, das aus der Verantwortung der Stadt in die Zuständigkeit des Landkreises gelegt werden soll.

