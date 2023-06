Italienisches Opernerlebnis mit der Weißenhorner Kammeroper

Vier junge Sängerinnen und Sänger bringen im Historischen Stadttheater ihre Version von Bellinis "Romeo und Julia"-Stoff auf die Bühne.

"I Capuleti e i Montecchi" nannte Vincenzo Bellini seine Opernfassung der berühmtesten Liebesgeschichte der Welt. 1830 wurde das Werk mit Libretto von Felice Romani in Venedig uraufgeführt. Die Kammeroper Weißenhorn holt die Musik nun in das Historische Stadttheater. Die Aufführung findet am Sonntag, 25. Juni, um 15 Uhr statt.

Kammeroper-Leiter Heinrich Graf hat das Stück zusammen mit Sopranistin Diana Haller eingerichtet und bearbeitet. Graf sagt, ihm sei bei diesem Konzert wichtig gewesen, talentierte junge Künstlerinnen und Künstler auf die Bühne zu holen statt etablierter Stars. Er ist überzeugt, dass ihm das wieder gelungen ist. Das Publikum erwarte ein Konzert in hoher musikalischer Qualität. Neben Diana Haller sind bei der Aufführung mit dabei Sopranistin Claudia Muschio (Giulietta) von der Staatsoper in Stuttgart und von der Opernschule in Stuttgart noch Tenor Massimo Frigaro (Tebaldo) und Bass Gabriel Klitzing (Capellio). Haller wird in der Rolle des Romeo zu hören sein.

Darum geht es in Bellinis Oper

Die Handlung von Bellinis zweiaktiger Oper dürfte in den Grundzügen bekannt sein: Zwei veronesische Familien, die Capulets und die Montecchis (oder auch Montagues), sind verfeindet. Romeo Montecchi verliebt sich in Giulietta, eine Capulet. Ihm gelingt es, ihr Herz zu erobern. Dabei ist sie eigentlich schon verlobt, und zwar mit Tebaldo, einem Anhänger ihres Vaters. Ein tragisches Ende bahnt sich an.

Tickets gibt es auf dem bekannten Weg im Vorverkauf. Leiter Heinrich Graf weist zudem darauf hin, dass für diese Aufführung auch die Tickets für das ausgefallene Frühlingskonzert noch gültig seien. Betroffene Karteninhaber bittet er, einen entsprechenden Kaufnachweis mitzubringen. "Ich würde mich freuen, wieder volles Haus zu haben. Das würde mir auch sehr bei meiner Genesung helfen", sagt der derzeit gesundheitlich angeschlagene künstlerische Leiter der Weißenhorner Kammeroper.