Jetzt steht fest, wie es mit dem BayWa-Agrarhandel in Weißenhorn weitergeht

Zum 30. April schließt der Agrar- und Baustoffhändler Baywa seine Baustoff-Standorte in Neu-Ulm und Ehingen, der Standort Erolzheim wurde schon im vergangenen Sommer aufgegeben. Während das kriselnde Unternehmen einige Filialen definitiv halten will, äußerte sich eine BayWa-Sprecherin Anfang des Monats zu zwei Standorten zurückhaltend: Weißenhorn und Erbach. Nun gibt es eine Entscheidung.

Der Standort Weißenhorn bleibt erhalten, wie Unternehmenssprecher Frank Herkenhoff am Dienstag mitteilt. „Das steht jetzt fest“, schreibt er in einer E-Mail an unsere Redaktion. Anfang März hatte BayWa mitgeteilt, Informationen zu den Agrarstandorten Weißenhorn und Erbach werde es Ende des Monats geben. Wie es in Erbach weitergeht, bleibt zunächst offen.

BayWa schließt Standort Neu-Ulm – Weißenhorn bleibt

Die Betreuung der BayWa-Baustoffkunden in der Region übernehmen künftig die Standorte in Babenhausen, Burgau, Schelklingen und in Biberach. Die Technik-Standorte Krumbach und Langenau sollen erhalten bleiben. Grund für die Schließung in Ehingen sind nach Unternehmensangeben neben strategischen Überlegungen auch hohe Investitionskosten, die für den Erhalt und die Modernisierung der Gebäude dort notwendig wären. Das Aus des Baustoffstandorts in Neu-Ulm hat wirtschaftliche Gründen.

Die BayWa Bau- und Gartenmarkt werden nicht vom Baywa-Konzern geführt, sondern vom Bau- und Gartenmarktunternehmen Hellweg mit Sitz in Dortmund. Regionale Niederlassungen bestehen in Neu-Ulm, Illertissen und Günzburg.