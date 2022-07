Kabarettpreis Weißenhorner Wölfchen geht nach Stuttgart

Lokal Vier Kabarettisten und Kabarettistinnen aus dem deutschsprachigen Raum spielen jeweils 20 Minuten um die Gunst des Publikums, das dann entscheidet. Leicht ist das auch dieses Jahr nicht.

Nein, verlernt hatte das Publikum die Begeisterung nicht. Im Grunde genommen hätte es die Generalprobe im Exerzieren von Enthusiasmus gar nicht benötigt, mit der die Schauspielerin und Kabarettistin Kathi Wolf zu Beginn den Besuchern auf den Zahn fühlte. Zum zweiten Mal winkte das Weißenhorner Wölfchen, die begehrte Trophäe des Kabaretts und der Kleinkunst vier Teilnehmern aus dem gesamten deutschsprachigen Gebiet.