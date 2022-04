Endlich wieder: So war das Konzert der Kammeroper Weißenhorn

Plus Mehrfach wurde diese Veranstaltung verschoben, doch das Warten hat sich gelohnt. So prominent wie selten zuvor war dieses Mal die Besetzung der Weißenhorner Kammeroper.

Der Ideengeber fehlt diesmal. Heinrich Graf, Initiator und Herzstück der Weißenhorner Kammeroper ist erkrankt. Dabei musste das Musikerlebnis in der Stadthalle auch schon zweimal verschoben werden, pandemiebedingt. Aus dem ursprünglich geplanten Beethovenabend wurde ein Weihnachts- und dann ein Frühjahrskonzert. Flexibilität war gefragt. Und die hat sich ausgezahlt.