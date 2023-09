Weißenhorn

vor 44 Min.

Kinder spielen mit Igel Fußball: Das sind die Folgen der Tierquälerei

Plus Nachdem Kinder einen Igel missbrauchten, ist das Entsetzen groß. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, der Verein Igelhilfe hat einen Vorschlag.

Von Oliver Helmstädter

Der Schreck sitzt Rudolf Emmerich immer noch in den Knochen: Die Bilder, wie Heranwachsende mit einem blutenden Lebewesen Fußball spielen, gehen nicht so schnell aus dem Kopf. Längst hat der Weißenhorner Anzeige bei der Polizei erstattet. Was er am Sonntagabend auf einem Spaziergang erlebte, dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben.

Von der Reichenbacher Straße kommend, führte Emmerich sein Nachhauseweg über den Schulhof der Grundschule. Auf dem dortigen Basketballplatz habe er drei Jugendliche bemerkt, die "mit einem kleinen braunen Ball" Fußball gespielt haben: Es war aber kein Fußball, sondern ein Igel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

