Das erwartet Besucher bei der Kulturnacht in Weißenhorn

An rund 30 Veranstaltungsorten wird nächsten Mittwoch einiges los sein in Weißenhorn. Von Konzerten bis zu Lesungen ist ein buntes Programm geboten.

"Kulturnacht Weißenhorn - immer am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt." Das steht auf einem Banner auf der Weißenhorner Homepage. Angesichts von Corona musste dieses "immer" etwas relativiert werden. Wie so viele Veranstaltungen war die Kulturnacht in der Fuggerstadt zu einer längeren Pause gezwungen. Nächste Woche steht aber endlich die 11. Auflage an. Das Programm ist bunt und umfangreich.

Weißenhorn bietet Programm an rund 30 Locations

Die Vorfreude ist Kulturamtsleiter Volker Drastik deutlich anzuhören: Nach drei Jahren steht die Weißenhorner Kulturnacht am Mittwoch, 25. Mai, wieder in den Startlöchern. 2019, zum zehnjährigen Bestehen der Kulturnacht, kamen tausende Besucher. Ob es diesmal genau so viele werden, wird sich zeigen. Im dargebotenen Programm dürfte immerhin für jeden etwas dabei sein, zumal sich die Veranstaltungen über die gesamte Innenstadt erstrecken. Knapp 30 Locations, an denen es ein kulturelles Angebot aus den verschiedensten Genres gibt, sind im Programm aufgelistet. Ob Musik, Malerei, Literatur - die Besucher werden sich für ihre Lieblingsveranstaltungen entscheiden müssen. Alles zu besuchen wird kaum möglich sein.

Im Schlossgebäude bieten Wolfgang Günl und Gert Lenhart Gitarre und Gesang in der historischen Kulisse des Restaurants Anno 1460. Zur Aufführung kommen neben eigenen Titeln auch aktuelle Hits und Kultsongs der letzten Jahrzehnte. Nebenan im Treppenhaus zeigt der Hobbymaler Georg Gropper unterschiedliche Kohle- und Ölbilder während im Sitzungssaal des Rathauses Schülerinnen und Schüler der Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums sowie der Musikschule einen Mix von Klassik über Pop bis zum Jazz zu ihrem Besten geben. Im Treppenhaus des Neuffenschlosses ist die Ausstellung „Gesichter der Nächstenliebe“ geöffnet.

In der benachbarten Stadtpfarrkirche spielt Matthias van Velse auf der Orgel unter anderem einen Gregorianischen Choral und Werke von Couperin, Alain und Pärt. Vis à vis im ehemaligen Rathaus wird Josef Feistle Aufnahmen des Weißenhorner Prügelturms zeigen, im Heimatmuseum werden neben Getränke auch „Bachene“ zum Kauf angeboten. Barfüßer und Schranne in der Hauptstraße setzten den musikalischen roten Faden fort: "Black Betty", eine Coverband aus Pfaffenhofen gastiert in der Hausbrauerei während "Die Flotten Fünf Flossmusikanten" im Saal des Fachwerkgebäudes auftreten. Dort finden sich ab 21 Uhr auch Chuck, Herbert, Andi und Matthias, kurz C.H.A.M. ein, eine Vater-Sohn Rockguppe mit Songs von Hendrix, Z.Z. Top, aber auch eigenen Kompositionen. In der Stadthalle spielen ab 20 Uhr erst "Pump Gas" und später "Roxolution".

Für jeden Geschmack ist bei der Weißenhorner Kulturnacht etwas dabei

Die Städtepartnerschaft Weißenhorn-Villecresnes präsentiert sich mit einem traditionellen Stand im Foyer des historischen Stadttheaters. Bei Crêpes und Cidre können sich Interessierte sowohl über den Verein als auch über die geplante Fahrt in die Partnergemeinde informieren. Ab 19.30 Uhr gibt es dazu auch musikalische Unterhaltung im Theatersaal mit dem Chor "aldente" und ab 20.30 Uhr spielen Vincent und Sebastian Punk, Rock und moderne Songs, gerne auch im Akustik und Reggae Stil.

Brasilianische Rhythmen bekommt der Besucher am Unteren Tor durch die Trommelgruppen der Musikschule zu hören. Der Hauptplatz steht ganz im Zeichen von Rock und Soul. Ab 18.30 Uhr geht es los mit "Rocksucht", gefolgt von "Funk that soul" und schließlich "Run for cover". Wer es lieber ruhig mag, kann sich in die Schlegelsche Buchhandlung begeben, wo der Ulmer Autor Lars Stursberg alias Kiara Lameika aus seinem Mittelalterroman „Schatten des Zorns“ liest. Doch auch außerhalb der engeren Mauern beteiligen sich viele Betriebe an der Kulturnacht: Musik gibt es ebenfalls bei „Birkle`s Tröpfle“ (ab 18 Uhr mit "Berggaudi), im „Eulencafé“ (ab 20 Uhr mit den "Caipirinias") sowie im „Café Habis“ ( ab 20 Uhr mit Liedersammler Eberhard ) . Spannende Geschichten für Kinder von 5 bis 8 Jahren verspricht die Stadtbücherei. Die Kulturnacht beginnt um 18 Uhr und endet um 24 Uhr. (mit fwo)

Info Das vollständige Programm sowie die Auflistung aller Veranstaltungsorte kann unter weissenhorn.de eingesehen werden. Wie auch in der Vergangenheit sind die Aufführungen für die Besucherinnen und Besucher kostenfrei.