"Lars' Christmas" bringt weihnachtliche Witze nach Weißenhorn

Lars Redlich wandelt in Weißenhorn mit seinem Programm "Lars' Christmas" auf dem schmalen Grad zwischen vorweihnachtlicher Besinnlichkeit und humorvoll-bissigem Kabarett.

Das vermeintliche Weihnachtslied des 80er-Jahre-Duos Wham! genießt Kultstatus, wenn mitunter auch einen etwas zweifelhaften. Nichtsdestotrotz fungierte der Song als Running Gag, sei es in einer bayerischen, jamaikanischen oder gar russischen Variante, ja, es blieb fast keine andere Wahl, wenn man mit Vornamen schon Lars heißt.

Weißenhorn ist in Weihnachtsstimmung

Dabei war diese Einlage nur ein kleiner Bestandteil des unglaublichen Repertoires von Redlich, wie der Künstler mit Nachnamen heißt. Fast bis auf den letzten Platz besetzt war die sogenannten Weihnachts-Comedyshow "Lars' Christmas" in der Weißenhorner Stadthalle. Die Stadt schien sich in Vorweihnachtsstimmung zu befinden. Manch Nikolausmütze dekorierte den Kopf eines Zuschauers, auch die Bühne atmete einen Hauch von Adventszeit. Doch der Meister des Wortwitzes bot alles andere als besinnliches Zusammensein.

Kabarett vom Feinsten war angesagt und hier zeigte sich Redlich in seiner ganzen Virtuosität. Ob im Lied von Schorsch, der einsamen Socke, dessen Konterpart irgendwo zwischen Sieb und Abfluss vermisst wird oder in einer fragwürdigen Hommage an den typisch deutschen Urlauber. Der Allrounder vermochte das Publikum mitzureißen. Natürlich war wieder ein Besucher der ersten Reihe dazu auserkoren, ins Programm eingebunden zu werden. Allein – der Betroffene bewerkstelligte seinen Part anstandslos, Redlich hatte sichtbar seine Freude an der Interaktion.

Kabarettist Lars Redlich ist ein Allrounder

Über das Schicksal der Schokonikoläuse, die im Rotationsprinzip zu Osterhasen wurden, ist schon viel gesagt worden, jedoch noch nie so poetisch wie vom vielfachen Preisträger Redlich. Aus Worten, welche das Publikum auf die Bühne warf, dichtete Redlich in der kurzen Pause ein Lied, politisch vielleicht brisant, aber dennoch rundum gelungen. Selbstbegleitung am Klavier und Klarinetteneinlagen – eigentlich habe er als Kind Saxofon lernen wollen – zeigten die breite künstlerische Ausbildung des Kabarettisten, der ursprünglich Gymnasiallehrer werden wollte.

Mit der Stimmlage einer Mariah Carey konnte er locker mithalten und auch das "Ave Maria" ging tonsicher über die Lippen. Beim Anti-Kriegs-Lied, mit dem sich Redlich verabschiedete, wurde er zum Schluss nochmal politisch und schloss damit die weihnachtliche Friedensbotschaft mit ein. Ein rundum amüsanter und gelungener Abend, schon deswegen, weil der Künstler weitaus mehr zu bieten hatte, als „die zwei geklauten Gags von Edmund Stoiber“, die er eingangs ankündigte.