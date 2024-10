Leonhardiritt 2024 in Weißenhorn: 100 Pferde und gesperrte Straßen beim Umzug

Ein Umzug mit Reitern und Pferdegespannen wird am kommenden Sonntag, 27. Oktober, mit dem traditionellen Leonhardiritt zum 49. Mal in Weißenhorn begangen. Im Sinne des Brauchtums werden die Wagenlenker in Tracht zu sehen sein, dazu herausgeputzte Pferde und geschmückte Umzugswagen, die durch die Innenstadt fahren.

15 Gespanne sind für den Leonhardiritt angemeldet

Mehrere Städte in Bayern pflegen den Brauch des Leonhardiritts, in Schwaben gilt der Weißenhorner als einer der bedeutendsten. Teilnehmen können alle Pferdebesitzer, eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht notwendig.

Bereits der Gottesdienst um 10 Uhr in der Stadtkirche wird sich mit dem Thema des Tages beschäftigen, da der Namensgeber des Festtags – Leonhard von Limoges (6. Jahrhundert) – als Schutzpatron der landwirtschaftlichen Tiere gilt. Musikalisch wird die Predigt vom Chor conTakt begleitet.

Die Teilnehmer des Umzugs stellen sich derweil an der Reichenbacher beziehungsweise Oberhauser Straße auf. Angemeldet haben sich 15 Gespanne und 65 Reiter mit insgesamt etwa 100 Pferden.

Um 11:15 Uhr startet der eigentliche Umzug in Richtung Innenstadt und führt in gemächlichem Tempo nach etwa eineinhalb Stunden zurück zur Hasenwiese, wo die Pferde gesegnet werden. Eine Ehrenplakette wartet dort ebenfalls auf die Fahrer der Gespanne. Essen und Getränke stehen für die Teilnehmer an der Grundschule Süd bereit. Der Reit- und Fahrverein Weißenhorn (RFV) kümmert sich um die Organisation und stellt zusammen mit Illertissen eine der großen Reitergruppen.

Für den Leonhardiritt gibt es drei Umleitungsstrecken

Wegen des Umzugs sind am Sonntag ab 8 Uhr zahlreiche Durchfahrten gesperrt. Die Stadt Weißenhorn richtet drei Umleitungsstrecken ein:

Strecke 1 : St 2022 Oberhauser Straße – Spitalweg – St 2020 Kreisverkehr Kaiser-Karl-Straße/Günzburger Straße – und umgekehrt.

Strecke 2: St 2019 Roggenburger Straße – Südtangente – Kreisverkehr NU 14/St 2019/St 2022 – St 2019 Herzog-Georg-Straße – St 2020 Ulmer Straße – und umgekehrt.

Strecke 3: NU 17 Reichenbacher Straße – Birkenweg – Hagenthalerstraße – Engelkellerstraße – Roggenburger Straße – und umgekehrt.