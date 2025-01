Liederlustchor Grafertshofen unterstützt Schulprojekt des Claretinerordens

Icon Vergrößern Bei der Spendenübergabe. Foto: Heidi Greiner Icon Schließen Schließen Bei der Spendenübergabe. Foto: Heidi Greiner

Am Sonntag, 15. Dezember, lud die Chorgemeinschaft Liederlust Grafertshofen e.V. ins Claretinerkolleg Weißenhorn zum 40. Adventssingen ein. Zusammen mit der Singgruppe proTon und den drei jugendlichen Saitenspielerinnen aus Weißenhorn konnte ein vielfältiges und stimmungsvolles Programm geboten werden. Das Grafertshofer Adventsingen ist für viele der Zeitpunkt, an dem Ruhe einkehrt und Weihnachten kommen kann. Weil Weihnachten aber auch immer die Zeit ist, um an andere zu denken, durfte sich Pater Paul Devadas CMF über eine Spende der Konzertgäste in Höhe von 1.160 Euro freuen. Das Geld geht an das Claretiner Schulprojekt „Paso a Paso“ in Honduras. Herzliches Vergelt‘s Gott an alle Besucher, die der Liederlust über eine so lange Zeit die Treue gehalten haben.

