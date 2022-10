Interview

Die weibliche Perspektive ist "Oh Hell"-Regisseurin Lisa Miller wichtig

Beim Deutschen Fernsehpreis stand auch die Bubenhauser Regisseurin Lisa Miller (re.) auf der Bühne. Sie arbeitete an der Serie "Oh Hell" (ausgezeichnet als beste Comedy-Serie) mit.

Plus Landrauschen-Regisseurin Lisa Miller spricht im Interview über Frauen in der Filmbranche und die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Serie "Oh Hell".

Von Franziska Wolfinger

Die Serie "Oh Hell", bei der Sie mit Regie geführt haben, wurde kürzlich mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Wie haben Sie die Preisverleihung erlebt?



Lisa Miller: Es waren interessante Umstände, ich bin quasi vom Jakobsweg direkt auf den roten Teppich gelaufen. Das war schon sehr viel auf einmal. Aber als die Serie als Gewinner ausgerufen wurde, da freut man sich natürlich nur noch. Es ist schon ein besonderes Gefühl, wenn in einem Raum, in dem die ganze Branche versammelt ist, die eigene Arbeit wertgeschätzt wird.

