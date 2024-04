Madame KA und die Phonografen treten wieder in der Stadthalle auf

Mit "Musikkabarett für Erwachsene" will Kathrin Sälzle alias Madame KA ihr Publikum in die Stadthalle Weißenhorn locken.

Schon vor zwei Jahren zog Madame KA zusammen mit ihren Phonographen die Besucher in ihren Bann. Die Weißenhornerin Kathrin Sälzle hatte mit ihrer Kunstfigur eine Nische entdeckt und diese gekonnt und geschickt zu besetzen gewusst. Die Mischung aus Chanson, Kabarett und Modenschau landete damals einen Volltreffer in der Weißenhorner Kulturszene. An diesen Erfolg möchten die Musiker nun mit neuem Liedgut anschließen, diesen vielleicht gar noch übertreffen.

Für ihr "Musikkabarett für Erwachsene" wirbt die Künstlerin mit "Motown-Flair, Swing-Fieber oder Rockabilly-Drive in knackigen Arrangements und mit deutschen Texten." Die Sängerin und ihre Phonografen-Mannen unternehmen stilistisch zwar so manch nostalgische Reise, die mit reichlich Augenzwinkern und ironischem Biss besungenen Themen um Liebe, Leid und Alltag sind aber stets auf der Höhe der Zeit oder eben zeitlos. Mit psychologischem Gespür blickt Madame KA gerne hinter die Fassaden des vermeintlichen Wohlstandsparadieses, die oft bereits bröckeln, und liebt es, die ungeschminkte Wahrheit mit reichlich Charme zu besingen.

Madame KA und die Phonografen treten am Freitag, den 26. April um 20 Uhr in der Stadthalle Weißenhorn auf. Vorverkauf bei Brändle GmbH, Hauptstr. 19 in Weißenhorn oder unter www.madamekaunddiephonographen.de. (AZ)