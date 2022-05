Weißenhorn

12:00 Uhr

Madame KA und die Phonographen erobern die Herzen des Publikums

Plus Die Weißenhorner Band Madame KA feiert ihr erstes, frisch erschienenes Album "Sondermodell" mit einem Konzert. Die Fans swingen im Stil der 50er- und 60er-Jahre begeistert mit.

Von Ralph Manhalter

"Der Phonograph ist ein Audiorecorder zur akustisch-mechanischen Aufnahme und Wiedergabe von Schall", weiß Wikipedia nüchtern zu berichten. Der Name mag vielleicht etwas in die Irre führen, denn das, was auf der Bühne der Weißenhorner Stadthalle geboten wurde, war an "Live-heit" nicht zu überbieten.

