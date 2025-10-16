Margit und ihr Imbiss für Trucker: Nach 19 Jahren rückt das Ende näher

Sie kennt ihre Gäste alle beim Vornamen, in ihrer Hütte wird grundsätzlich geduzt. Margit Müller-Rohn betreibt seit 19 Jahren einen Imbiss im Weißenhorner Industriegebiet: Margits Hüttenimbiss. Ihre Gäste, das sind „fleißige Schaffer“, erzählt sie und meint damit vor allem Handwerker und Lkw-Fahrer. „Das sind meine Jungs. Die brauchen was gscheits zum Essen.“ Zu ihren Spezialitäten gehören selbstgemachte Cordon Bleu, Schnitzel, Frikadellen und dazu allerlei Beilagen wie Bratkartoffeln, Spätzle oder Kartoffelpüree. „Ich koche, wie man daheim kocht“, sagt die 71-Jährige, die aber allmählich ans Aufhören denkt.

In diesem Sommer wollte sie ihren liebevoll eingerichteten Imbiss schon verkaufen. Ihr war es zu viel geworden. Immer mehr mache sich ihr Körper bemerkbar. Dazu kam die Hitze sowie die viele Arbeit bei ihr Zuhause, aber auch am Imbiss. Einen städtischen Grünstreifen hat Margit dort auf Vordermann gebracht. Neben Blumen zieren Vogelfutterstellen sowie ein Bänkchen die Ohmstraße. Im Sommer laden Liegestühle und eine Festzeltgarnitur zum Verweilen ein. Dazwischen verstecken sich zahlreiche Gartenzwerge, die die Namen ihrer Gäste tragen: Uwe, Erich oder Willi zum Beispiel. Es gleicht einem kleinen Ruheparadies an einer Stelle, wo sonst nur schwergewichtige Fahrzeuge ein- und ausfahren.

Die Anfänge für Margits Hüttenimbiss in Weißenhorn waren schwer

„Margits Truck-Stop“, so heißt es auf dem Schild des Hüttenimbisses, steht auf dem Gelände einer Lkw-Tank- und Waschstation. „Hier kann man tanken, waschen, essen“, sagt Margit. Das Areal gehört dem Weißenhorner Unternehmer und Spediteur Jürgen Remiger. Ihm zahlt sie Pacht für die Fläche, die Hütte aber gehört ihr. Als Margit 2006 den Imbiss von ihrem Vorgänger übernahm, sei es nur ein schlichter Unterstellplatz gewesen. „Ich schaue gerne Rosamunde Pilcher und mag diese norwegischen Hütten mit weißen Fensterläden“, erzählt Margit. So sollte auch ihr Imbiss aussehen. „Ich wollte es gemütlich haben.“

Der Grünstreifen vor dem Imbiss in der Weißenhorner Ohmstraße 3 ist liebevoll angerichtet.

Die Anfänge aber waren schwierig für sie. Als alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern fehlte das notwendige Geld. Viele Elektrogeräte seien gleich zu Beginn kaputtgegangen. Ohne das Entgegenkommen des Herrn Remiger sowie die Hilfe von Freunden hätte sie es womöglich nicht geschafft. „Ich saß sonntags allein im Imbiss und habe geweint“, erzählt Margit. „Aber ich habe einen tollen Pächter, der ist echt großzügig.“ Er habe ihr später auch immer wieder angeboten, auf Pacht zu verzichten. Sei es während einer Straßenbaustelle, der Wirtschaftskrise oder der Corona-Pandemie. „Ohne ihn wäre ich am Ende gewesen.“

Margit Müller bekocht Handwerker und Trucker in Weißenhorn: „Meine Männer haben Hunger“

Die gebürtige Weißenhornerin ist mit vier Brüdern und einer Schwester aufgewachsen. Sie arbeitete in der Lebensmittelbranche, am Wochenende half sie in Hotels aus und schaute sich dabei vieles ab. Weil sie keine Arbeit fand, machte sie sich selbstständig. Zunächst als Reinigungskraft, später als Betreiberin einer Bügelstube. Nach vier Jahren als Mitarbeiterin einer Tankstelle bereitet sie nun seit bald zwei Jahrzehnten Hausmannskost im Imbiss zu.

Seit bald zwei Jahrzehnten bekocht Margit Müller-Rohn in ihrem Hüttenimbiss im Weißenhorner Industriegebiet vor allem Handwerker und Trucker mit ihrer Hausmannskost.

Um 8 Uhr beginnt für sie dort der Arbeitstag. „Da mache ich meinen Strammen Max, lege erste Würste auf, mache mir einen Kaffee und eine erste kleine Pause. Ich frühstücke und fange dann mit dem Kochen an.“ Die Kartoffeln kommen vom Bauer, die Fleischwaren von der Weißenhorner Metzgerei Rahn. Schnitzel und Cordon Bleu werden in der Pfanne zubereitet.

Margit Müller-Rohn liebt ihre Hüttenimbiss-Gäste: „Meine Männer haben Hunger“

Neben den Klassikern kocht Margit abwechselnde Tagesessen wie Rindsrouladen, gefüllte Paprika oder Braten. Den Kartoffelsalat macht sie selber. Und das alles gibt es zu noch vergleichsweise verträglichen Preisen. „Meine Männer und Frauen haben Hunger“, sagt sie. Wenn um 17 Uhr noch einer ihrer Stammgäste kommt, bekomme auch der noch etwas aufgetischt. Denn: Sie liebt ihre Gäste. „Ich habe niemand, der mich lobt, niemand zum Spaß machen“, sagt sie. „Das kann ich alles mit meinen Gästen.“

Gleichwohl denkt sie immer noch ans Aufhören und den Verkauf des Imbisses. Aber nur, wenn auch der richtige Käufer dabei ist. Interessenten hätten sich bereits gemeldet, gekommen aber sei keiner von ihnen. Einen weiteren Döner-Imbiss will sie nicht. Und viele ihrer Gäste auch nicht. Fürs Erste hat sie die Öffnungszeiten reduziert, um ihrem Körper Ruhepausen zu gönnen. Auf den Freitag wurde verzichtet. Ihre Hausmannskost wird jetzt dienstags, mittwochs und donnerstags serviert. Und nach dem Winter werde sich zeigen, wie es weitergeht.