Weißenhorn

17:03 Uhr

Markttag am Muttertag als gelungener Abschluss einer ereignisreichen Woche

Die Plätze im Schatten des Kirchturms waren beim gut besuchten Streetfoodmarkt in Weißenhorn begehrt.

Plus Seit Mittwoch war in Weißenhorn viel geboten. Am Sonntag kommen einmal mehr viele auf ihre Kosten. Ein Streifzug durch eine Stadt voller Gäste und Attraktionen.

Von Herbert Hertramph

Ereignisreiche Tage haben die Weißenhornerinnen und Weißenhorner hinter sich: zunächst die Kulturnacht in der Altstadt am Mittwochabend, dann ab Donnerstag der Streetfood-Markt auf dem Kirchplatz erstmals für vier Tage sowie zum Abschluss einen verkaufsoffenen Sonntag – alles bei hervorragendem Wetter. Ein Streifzug durch die Stadt.

Beginnen wir unseren kleinen Streifzug beim Blumenladen Mohnblume im Jahnweg. Dort treffen wir am Sonntagvormittag auf Ulrich Fleige aus Weißenhorn mit seinen beiden Kindern Lisa (fünf Jahre) und Moritz (zwei Jahre). Ihre Mission: Einen besonders hübschen Strauß für Partnerin und Mutter ergattern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen