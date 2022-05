Weißenhorn

06:00 Uhr

Michael Fitz singt in Weißenhorn über das Los der Männer

Plus Der bayerische Schauspieler und Sänger begibt sich in seinem Programm "Da Mo" auf eine heitere Sinnsuche und fragt sich, was es heißt, ein Mann zu sein.

Von Ralph Manhalter

Wenn Mann aus welchen Gründen auch immer ausgebremst wird, geschehen wundersame Dinge. Neben Unzufriedenheit und Groll sowie einer entnervten Ehefrau - quasi als Kollateralschaden - sollen mitunter auch durchaus lobenswerte Attitüden zu Tage treten, welche das maskuline Wesen gleich in einem günstigeren Licht erscheinen lassen. Ja, es gibt sie tatsächlich, die Spezies des vermeintlich starken Geschlechts, die in Zeiten der abnehmenden Beschäftigung die Sinnsuche für sich entdecken. Einer davon ist zweifelsohne Michael Fitz, der am vergangenen Sonntag in der Weißenhorner Stadthalle mit seinem Programm "Da Mo" (auf hochdeutsch "Der Mann", was auch sonst?) gastierte.

